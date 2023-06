Motorista morre após carro capotar na BR-376, em Ortigueira

Na madrugada de quarta-feira (28), por volta das 00h20, no KM 351 da BR-376, agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) foram acionados para atender a um grave acidente de trânsito.





Um VW Golf saiu de pista e capotou várias vezes, o que o imobilizou em uma área lindeira. Com a violência dos impactos, o condutor do veículo sofreu vários ferimentos e traumas e morreu no local.

Os outros ocupantes do veículo foram socorridos com vida e encaminhadas para atendimento médico.





A morte foi confirmada pela médica do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência). Equipes da PCPR (Polícia Civil do Paraná), do Corpo de Bombeiros, da Perícia Científica e do IML (Instituto Médico Legal) compareceram ao local para levantamento de dados e remoção do corpo.





A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial.