Acidente

Motorista morre após colisão contra poste na PR-369, em São Pedro do Ivaí

Redação Bonde
31 ago 2025 às 11:31

Divulgação/PRE
Um homem morreu na madrugada deste domingo (31) após um acidente de trânsito na PR-369, em São Pedro do Ivaí. Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor de um Chevrolet Onix seguia no sentido São Pedro do Ivaí a Bom Sucesso quando, ao chegar no km 264, perdeu o controle da direção, saiu da pista e se chocou contra um poste de energia elétrica.


O impacto causou a morte imediata do motorista, que não resistiu aos ferimentos e foi encontrado sem vida no local. Não havia passageiros no veículo.

Equipes da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) estiveram no local para os procedimentos de perícia e recolhimento do corpo, encaminhado ao IML de Apucarana.


acidente Colisão
