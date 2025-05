Motorista morre carbonizado após carreta-tanque pegar fogo em Jataizinho

Um caminhoneiro morreu após a carreta que ele conduzia sair da pista e pegar fogo na ponte do Rio Couro do Boi, no km 119 da BR-369, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta quinta-feira (30). Até as 8h30 o local apresentavalentidão devido ao veículo ainda não retirado e às condições na pista.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 0h45. A carreta-tanque, que transportava aproximadamente 35 mil litros de gasolina e vinha do interior de São Paulo com destino a Jataizinho, incendiou-se após sair da pista. O CB (Corpo de Bombeiros) foi acionado e trabalhou no combate às chamas durante a madrugada.

Após o rescaldo, as equipes localizaram o corpo do motorista carbonizado dentro da cabine do veículo. Até as 8h da manhã, o corpo ainda não havia sido removido, e as análises periciais mais detalhadas devem ser feitas ao longo do dia para identificação da vítima.





A PRF alerta para o risco de trafegar pelo local devido à presença de destroços e pedaços de concreto sobre a pista. Alguns motoristas, segundo os agentes, ainda passam em alta velocidade pela região, o que aumenta o risco de novos acidentes. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foi acionado para executar a limpeza da rodovia.





