Motorista morre em acidente com caminhões na região de Londrina

Um acidente envolvendo dois caminhões resultou na morte de um motorista na noite de quinta-feira (8), na BR-376, em Ortigueira, na região de Londrina. A colisão aconteceu por volta das 21h40, no km 336 da rodovia.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o semirreboque de um caminhão carregado com soja, que seguia sentido Curitiba, se desprendeu e atingiu frontalmente outro caminhão, com placas de Fraiburgo (SC), que seguia no sentido oposto. Com o impacto, a carga foi derramada sobre a pista e matou o condutor do veículo atingido, um homem de 44 anos.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal) atenderam a ocorrência. A rodovia teve interdições parciais e totais nos dois sentidos. A pista foi totalmente liberada por volta das 3h desta sexta-feira (9).