Motorista morre em colisão frontal de veículos de passeio em rodovia de Nova Londrina

Uma colisão frontal entre dois automóveis resultou em uma vítima morta e um ferido no km 42 da BR-376, em Nova Londrina (Noroeste), por volta das 5h15 desta quinta-feira (23).



Segundo informações preliminares da PRF (Polícia Rodoviária Federal), um veículo Gol teria invadido a pista contrária e batido de frente com um Palio Weekend.



O condutor do Palio não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do Gol sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).