Motorista perde controle após ataque de abelhas e bate carro em árvore em Londrina

Um acidente inusitado foi registrado na manhã desta segunda-feira (21) na PR-445, em Londrina, por volta das 10h15.Um veículo Jeep Compass com placas de Curitiba bateu em uma árvore no km 31 da rodovia, no sentido Londrina–Tamarana, após o interior do carro ser invadido por abelhas.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o condutor, um homem de 44 anos, afirmou ter se assustado com a entrada dos insetos no veículo, perdeu o controle da direção , saiu da pista e stingiu uma árvore na margem direita da via.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O motorista não se feriu e fez o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. Já o passageiro, um homem de 34 anos, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), sendo encaminhado ao HU (Hospital Universitário) de Londrina.





O veículo foi liberado para o responsável no local.