MP denuncia delegado do PR que usava viatura policial como carro particular e ainda usava cartão corporativo para abastecer

Em Iretama, o Ministério Público Paraná, por meio da Promotoria de Justiça da Comarca, apresentou denúncia criminal contra um delegado de polícia da cidade por conta do uso indevido de uma viatura policial. O MPPR sustenta que ele incorreu em peculato por desvio e apropriação.





Conforme apurado, por 22 meses o agente público utilizou o carro para fins particulares, inclusive em finais de semana e feriados, além de ter abastecido o veículo com recursos públicos, utilizando cartão corporativo. Os ilícitos foram registrados entre 26 de maio de 2021 até 22 de março de 2023. Nesse período o denunciado usou perto de 1,3 mil litros de diesel bancados pelo erário.

A denúncia já foi recebida pelo Judiciário e vai tramitar perante a Vara Criminal de Iretama. Como sustenta a Promotoria na ação penal, a propósito da gravidade da conduta, “O que se tem aqui é um delegado de polícia que transformou uma viatura em seu veículo particular por quase dois anos. Não satisfeito, utilizou recursos públicos, via cartão corporativo da Polícia Civil do Paraná, para abastecer essa viatura durante todo esse período – se apropriando de mais de mil litros de combustível.”





Uma eventual condenação, além de sanções como reclusão e pagamento de multa, pode levar à perda da função pública.





Processo 0001420-85.2024.8.16.0096