Apucarana: Suspeito de ameaçar e estuprar mulher tenta fugir, mas colide em árvore e é detido

Um homem foi detido na manhã desta segunda-feira (22) em Apucarana (Centro-Norte) por suspeita de ameaçar de morte uma mulher com um facão e obrigá-la a manter relações sexuais com ele por duas vezes.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A PM (Polícia Militar) deparou-se com a vítima acabando de chegar em sua casa e ela detalhou o ocorrido. Conforme a denúncia, o seu vizinho se dirigiu até a residência e começou a ameaçá-la de morte, dizendo que "picaria" no facão o ex-marido dela, que também se encontrava no local.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O suspeito também teria a obrigado a adentrar em uma região de mata. Ela relatou que, desde a noite até a manhã, sofreu diversas ameaças contra sua vida.





O relato dá conta que a vítima teve que ficar ajoelhada, como ordem do homem, que prometeu sua morte naquele momento. A mulher relata, ainda, que, mediante ameaça, foi obrigada a se relacionar sexualmente com ele.





Foi por volta das 7h30 que, segundo ela, conseguiu retornar à sua residência.

Continua depois da publicidade





Prisão





A polícia localizou o suspeito sentado nas proximidades de uma plantação de laranja, na área rural da cidade. Conforme o boletim policial divulgado à imprensa, após tentativa de abordagem, ele apanhou um facão e tentou fugir correndo em direção a uma mata.





De acordo com a polícia, ele olhava para trás a todo momento visando verificar a aproximação da equipe, mas bateu em uma árvore e caiu ao solo. Foi neste momento que a abordagem foi efetuada e lhe foi tirado o facão.





Da colisão com a árvore, o homem sofreu ferimentos na região frontal. Ele teve de ser algemado pela fuga apresentada e foi encaminhado posteriormente à 17ª SDP (Subdivisão Policial).