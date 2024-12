Mulher é agredida pelo ex com socos e tablete de maconha em Apucarana

Uma mulher foi atingida com socos e um “tijolo” de maconha pelo ex-companheiro neste sábado (14), em Apucarana. Após chamar a PM (Polícia Militar), ela ainda teria sido ameaçada pelo agressor.





Segundo o relato da mulher à PM, ela havia rompido o relacionamento devido ao comportamento agressivo dele. Nervosa e chorando, ela contou que seu ex-companheiro apareceu em sua residência, no Jardim Catuaí, entrando pelo portão e dando socos na porta do imóvel.

Quando ela abriu a porta, o agressor lhe desferiu um soco no rosto e outros no braço direito, bem como lhe atingiu com um objeto que acredita ser um tablete de maconha.





A vítima, então, acionu o telefone de emergência da PM (190). O agressor chegou a pedir para que ela não chamasse a polícia, mas, como foi ignorado, ele a ameaçou dizendo que retornaria no mesmo dia para matá-la. Em seguida, ele fugiu.