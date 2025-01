Mulher é estrangulada por ex-marido, mas o mata para se defender em Apucarana

Uma mulher matou o ex-marido em legítima defesa na manhã desta quarta-feira (22) após ser agredida e estrangulada dentro de sua residência, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.





Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria invadido a casa da vítima, iniciado uma discussão e, então, passado a agredi-la fisicamente, desferindo socos no rosto, cabeça e braço, além de tentar estrangulá-la.

Durante a briga, ocorrida na cozinha da residência, a mulher conseguiu pegar uma faca que estava sobre a pia e desferiu um golpe no tórax do agressor, que caiu. Em seguida, a mulher ainda desferiu outros dois golpes na região do pescoço.





Após perceber a gravidade da situação, a vítima teria acionado o Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e a Polícia Militar.





Quando as equipes chegaram, o homem já havia sido declarado morto pelo atendimento médico. A mulher, que apresentava diversas lesões, foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para receber cuidados médicos antes de ser encaminhada à Delegacia para prestar esclarecimentos.





De acordo com o relato da mulher, ela possuía medida protetiva contra o ex-marido e já havia registrado boletins de ocorrência anteriores por violência doméstica. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, com o apoio da Polícia Científica, que fez a perícia no local. A faca utilizada no crime foi apreendida.