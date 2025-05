Mulher é indiciada por desviar R$ 181 mil do próprio avô no Paraná

Uma mulher de 35 anos foi indiciada nesta segunda-feira (26) por, supostamente, desviar aproximadamente R$ 72 mil da aposentadoria mensal do próprio avô, de 87, e outros R$ 109 mil de valores recebidos por ele em um precatório judicial, além de fazer empréstimos e abrir contas em seu nome sem autorização. A ação aconteceu em Ponta Grossa (Campos Gerais).





O inquérito foi conduzido pela equipe operacional da PCPR (Polícia Civil do Paraná) e resultou no indiciamento pelo crime de estelionato majorado por ter sido cometido contra idoso na forma continuada.

Conforme o delegado Gabriel Munhoz, as investigações apontaram que a neta era responsável por administrar as finanças do avô e utilizava essa condição para desviar os valores.





Ela criou uma personagem fictícia e se apresentava à vítima como funcionária bancária para justificar transferências e bloqueios de valores. Também foram abertas contas em nome do idoso sem autorização e apenas parte do valor da aposentadoria era entregue a ele.

“O caso veio à tona após o filho da vítima constatar que dívidas, como o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos automotores) do automóvel do idoso, não estavam sendo pagas. Em uma das ocasiões, a mulher tentou impedir que o avô fosse ao banco acompanhado do filho”, explica.





Os extratos bancários anexados ao inquérito indicam que, no mesmo dia em que o precatório de R$ 123 mil foi depositado, a investigada transferiu R$ 30 mil para sua conta e passou a sacar os demais valores de forma fracionada. Apenas R$ 14 mil foram repassados ao avô e ela teria informado a ele que o restante do valor estaria "bloqueado" ou "investido".





Ao ser interrogada, a mulher negou todos os fatos.