Mulher é presa após matar marido a facadas e tentar fugir em Cambira

Uma mulher de 37 anos foi presa na noite de sábado (28), em Cambira (Noroeste), após esfaquear e matar o próprio companheiro, de 41 anos. O crime aconteceu na residência do casal, e a suspeita fugiu do local após o ataque.





A vítima foi atendida por uma equipe do Samu, mas já estava sem vida quando os socorristas chegaram. A PM (Polícia Militar) iniciou as buscas e localizou a mulher em uma conveniência na Avenida Brasil, no centro da cidade. Segundo os policiais, ela estava ingerindo bebidas alcoólicas e se recusou a obedecer às ordens da equipe.

Durante a abordagem, foi encontrada com ela a faca usada no crime, presa à cintura. Ainda conforme o boletim, a mulher resistiu à prisão e chegou a ameaçar os policiais. Foi necessário o uso de força para imobilizá-la.





A autora foi levada à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Apucarana, onde passou por avaliação médica e, em seguida, encaminhada à 17ª SDP (Subdivisão Policial) de Apucarana, junto com a arma do crime. Ela preferiu não se manifestar à PM sobre o caso.