Mulher é presa em Arapongas por agredir a própria filha de 11 anos

Uma mulher foi presa no início da noite deste sábado (23) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) suspeita de agredir a própria filha, uma criança de 11 anos. O caso chegou à PM (Polícia Militar) após a menina dar entrada em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com um ferimento na cabeça.





Segundo o boletim policial, a criança estava acompanhada do pai, que relatou ser separado da mãe e afirmou ter notado a lesão ao buscar os filhos para passar o dia. Diante do machucado, decidiu levá-la para atendimento médico.

Na unidade de saúde, a equipe médica constatou hematomas e a própria menina confirmou ter sido agredida pela mãe alguns dias antes. Ela contou que a mãe perdeu a paciência e a empurrou durante a refeição, fazendo com que batesse a cabeça na parede.





A PM foi até a residência da suspeita, onde ela admitiu a agressão, alegando arrependimento. A mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 5ª Central Regional de Flagrantes de Arapongas. A vítima e o pai também foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.





