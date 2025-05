Mulher é presa por arrancar retrovisor de carro do cunhado e ameaçar colocar fogo em casa em Apucarana

Uma mulher de 21 anos foi presa na madrugada deste sábado (15) em Apucarana, no Norte do Paraná, após danificar o retrovisor de um veículo e ameaçar colocar fogo na casa da vítima.





O incidente ocorreu na avenida Getúlio Vargas, no Jardim Ponta Grossa. De acordo com a denúncia, a autora, que é convivente do irmão da vítima, arrancou o retrovisor do carro e o levou, além de danificar outro retrovisor do lado direito do veículo.

Ao ser abordada pela Polícia Militar, a mulher foi encontrada sem objetos ilícitos, mas, durante a abordagem, a vítima relatou ter sido ameaçada de morte.





Além disso, a autora teria proferido insultos, chamando a mulher de "puta", "biscate" e "vagabunda", e ainda ameaçado matar seus filhos e atear fogo na residência.





A polícia deu voz de prisão à mulher, que foi conduzida até a 17ª SDP (Subdivisão Policial) para os procedimentos legais. Também estavam presentes na delegacia as vítimas do ocorrido.