Mulher embriagada mata idosa atropelada com carro furtado e foge do local em Rolândia

Uma mulher de 41 anos foi prsa após atropelar uma mulher de 70 anos na PR-323, em Rolândia, na noite desta quinta-feira (3). Ela foi presa após fugir do local do acidente. Ao checar o veículo Fiorino que ela conduzia, foi constatado que havia sido furtado por ela horas antes, em Arapongas.





O acidente ocorreu por volta das 19h35, e a vítima morreu dentro da ambulância do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). De acordo com a PRE (Polícia Rodoviáiria Estadual), a condutora apresentava sinais evidentes de embriaguez e se recuisou em fazer o teste do bafômetro. Foi lavrado um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora.





Após o atropelamento, a mulher fugiu do local sem prestar socorro e abandonou o veículo a cerca de 500 metros do local do acidente, tentando se esconder em uma área de mata. Ela foi localizada e presa pela Polícia Militar. Segundo investigações da PCPR (Polícia Civil do Paraná), câmeras de segurança confirmaram sua participação no furto da Fiorino.





Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Rolândia e responderá por homicídio culposo na direção de veículo automotor, condução sob efeito de álcool ou substância psicoativa, omissão de socorro e furto.