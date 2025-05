Mulher invade casa de ex-amiga e agride vítima com cabo de vassoura em Arapongas

Uma mulher foi agredida dentro de sua própria residência, na Vila Araponguinha, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quinta-feira (13).





Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, a agressora, uma ex-amiga com quem mantém uma desavença antiga, invadiu o imóvel e iniciou as agressões com um cabo de vassoura.

Durante a briga, o namorado da invasora, que aguardava do lado de fora, também entrou na residência e passou a agredir a vítima.





O homem teria desferido um soco em seu rosto e um chute em sua perna antes de fugir do local junto com a mulher, utilizando uma bicicleta de cor preta e verde.





A vítima não soube informar o endereço dos agressores nem detalhes precisos sobre suas vestimentas. Um boletim de ocorrência foi registrado para que as providências cabíveis sejam tomadas.