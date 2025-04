Mulher leva filho com espectro autista para furtar loja em Londrina e acaba presa

Uma mulher foi presa nesta segunda-feira (14), por volta das 8h15, após ser flagrada tentando furtar produtos de uma loja localizada no Calçadão de Londrina. De acordo com a PM (Polícia Militar, ela estava com o filho de 8 anos, que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista), enquanto praticava o delito.





Segundo a PM, a suspeita já era conhecida por comerciantes da área, o que levou os funcionários da loja a ficarem atentos à sua movimentação. O gerente do estabelecimento relatou que a mulher demonstrava nervosismo enquanto recolhia produtos e tentava sair do local sem pagar. Ao atravessar a porta de entrada, o alarme antifurto foi acionado, e ela foi contida pelos funcionários.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Diante da situação, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada, junto aos objetos furtados, à Central de Flagrantes para os devidos procedimentos legais.





A PM suspeita que estar na companhia do filho era intencional, para que a criança pudesse ser utilizada como forma de distração para a prática do crime. O Conselho Tutelar foi acionado e conduziu o menino para atendimento adequado.