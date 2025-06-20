Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Noroeste do PR

Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na PR-498

Redação Bonde
20 jun 2025 às 10:19

Compartilhar notícia

Divulgação/PRE
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (20), por volta das 3h, na PR-498, no trecho entre os municípios de Floraí e São Carlos do Ivaí, no Noroeste do Paraná.


De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão aconteceu no quilômetro 21 da rodovia. Um veículo VW/Parati trafegava no sentido de Floraí a São Carlos do Ivaí quando bateu na traseira de um GM/Onix, que estava parado sobre a pista de rolamento devido a um sinistro anterior.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade


Com o impacto, a passageira do Onix não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os condutores dos dois carros ficaram feridos e foram socorridos por equipes de emergência.


As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Nenhum dos veículos foi removido do local no momento do atendimento, e a identidade das vítimas não foi divulgada até o momento.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde

Por Redação Bonde.

acidente acidente de trânsito óbito morreu Colisão Colisão entre veículos
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas