Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na PR-498

Uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (20), por volta das 3h, na PR-498, no trecho entre os municípios de Floraí e São Carlos do Ivaí, no Noroeste do Paraná.





De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão aconteceu no quilômetro 21 da rodovia. Um veículo VW/Parati trafegava no sentido de Floraí a São Carlos do Ivaí quando bateu na traseira de um GM/Onix, que estava parado sobre a pista de rolamento devido a um sinistro anterior.

Com o impacto, a passageira do Onix não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os condutores dos dois carros ficaram feridos e foram socorridos por equipes de emergência.





As causas do acidente ainda estão sendo apuradas. Nenhum dos veículos foi removido do local no momento do atendimento, e a identidade das vítimas não foi divulgada até o momento.