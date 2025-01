Mulheres fingem ser agentes de saúde e sequestram bebê de um ano e seis meses no Paraná

A Polícia Militar e a Polícia Civil do Paraná investigam o sequestro de um bebê de um ano e seis meses ocorrido nesta quinta-feira (23) no bairro Parolin, em Curitiba.





Segundo informações preliminares, mulheres que alegavam ser agentes de saúde conseguiram entrar na residência da família e raptaram a criança, fugindo em um veículo branco.

A Polícia Militar intensificou o policiamento na região e realiza buscas para localizar o veículo e os suspeitos envolvidos no crime.





Já a Polícia Civil incluiu o caso no Alerta Amber, um sistema de comunicação emergencial que utiliza as redes sociais para ampliar as buscas por crianças desaparecidas.

As autoridades pedem que qualquer informação sobre o paradeiro da criança seja repassada imediatamente pelos telefones 197, da Polícia Civil, ou 181, do Disque-Denúncia.





A investigação segue em andamento, e novos detalhes serão divulgados à medida que forem apurados.





(Matéria em atualização.)