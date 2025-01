Mulheres relatam assédio de doadores em inseminação caseira

A inseminação caseira, que cresce sem regulamentação em comunidades on-line, traz à tona relatos de assédio e abusos, especialmente de mulheres contra doadores de sêmen.



As descrições incluem homens que pedem fotos íntimas de mulheres, exigem "estímulos" para ejacular e até solicitam imagens da pessoa que tenta engravidar quando era criança. Algumas também dizem sofrerem perseguições. Os grupos sobre o tema existem principalmente no Facebook.



Em uma inseminação caseira, um homem (chamado de doador) ejacula em um potinho e a mulher (chamada de tentante) introduz imediatamente o sêmen no útero através de uma seringa ou de outros instrumentos, como cateter. Há também uma ala do "método natural" - ou seja, sexo - mas essa via é rejeitada pela maioria dos casais, mesmo com a insistência de alguns doadores.



Foi por isso que a tatuadora Ana Donatão, 31, e sua parceira desistiram do procedimento caseiro. Elas tinham ido atrás desse método por não terem condições de pagar o tratamento numa clínica. "Ele [o doador] não queria usar a seringa. Disse que o tradicional era mais assertivo e as chances de engravidar eram maiores. Aí já bloqueei".



"Até no método da seringa eles pedem estímulos para ejacular. Eles se encontram em hotéis e até em shoppings. Lá, os doadores pedem para a mulher tirar a roupa ou mandar foto. Alguns exigem até que a foto seja de quando a tentante era criança", disse ela.





A experiência negativa de Ana é compartilhada por outras pessoas. Uma mulher que pediu para não ter seu nome divulgado disse que ainda recebe ligações de um doador que queria sexo, mesmo após bloqueá-lo há seis meses.





Uma outra mulher, de Fortaleza, disse que um doador enviou fotos de seu pênis após ela recusar uma proposta dele para fazer sexo.





Nas redes, os candidatos a doadores costumam se gabar dos seus "positivos" - número de mulheres que eles afirmam ter engravidado. Nos grupos sobre o tema, é comum ver disputas entre eles, com trocas de acusações de infertilidade.