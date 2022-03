Mulheres são maioria entre candidatos do Vestibular da UEL 2022

O candidato ao Vestibular UEL 2022 é majoritariamente mulher (63,48%), tem entre 19 e 21 anos (46,26%), optou pela vaga Universal (66,14%) e nasceu no Paraná (60,7%). Os dados foram divulgados pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) e refletem o perfil do candidato ao exame vestibular neste ano. A Universidade registrou mais de 22 mil inscritos no concurso, que será realizado neste domingo (6), em fase única, a partir das 14 horas.

Segundo a diretora de Avaliação e Acompanhamento Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), Elisa Tanaka, a Universidade imprimiu por um tempo a característica de ser uma universidade “paulista” – o que, segundo os dados, não se concretiza. De acordo com dados do relatório, moram em Londrina 31,18% dos candidatos e, em outras cidades do Paraná, 35,85% dos inscritos. Os candidatos de São Paulo aparecem em seguida, com 24,19% de participação. “A UEL é uma Universidade paranaense, formada por estudantes do Paraná”, completou Elisa.

Para a diretora, os dados refletem o perfil do candidato, mas não necessariamente o do estudante da Universidade. Muitas vezes, o perfil do aprovado não condiz com o do candidato. “Muitos candidatos prestam mais de um exame vestibular e escolhem outra instituição, então esses dados devem ser levados em consideração sob esse prisma”, completa.