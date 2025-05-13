Pesquisar

'Horrores da ditadura'

Ao lado de Dilma, Janja se emociona durante estreia de 'Ainda Estou Aqui' na China

Folhapress
13 mai 2025 às 16:50

A primeira-dama Janja Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff se sentaram juntas na première de "Ainda Estou Aqui" em Pequim, em evento paralelo à visita de Estado, na noite de segunda (12). Antes, em breve pronunciamento, Janja afirmou que Dilma tornava a noite "ainda mais memorável".


"A presidenta Dilma viveu na pele os horrores da ditadura militar no Brasil", disse ela, com uma intérprete vertendo suas palavras. "Foi presa e torturada, assim como Rubens Paiva. Agradeço por ela ainda estar aqui e por ter marcado a história, como a primeira mulher a presidir o nosso país."

Começando a chorar, a primeira-dama completou: "Peço licença para pedir para vocês uma salva de palmas à nossa coração valente".


O filme brasileiro, vencedor do Oscar de produção estrangeira neste ano, fez uma primeira exibição lotada no último dia 26, no festival de cinema da capital chinesa, e estará em cartaz a partir de sexta (16) em mais de 10 mil salas de cinema do país.


Na quinta (15), o filme chinês "Detetive Chinatown", segunda maior bilheteria deste ano na China, deve entrar em cartaz no Brasil, parte do esforço de intercâmbio cultural entre os dois países.


Ainda Estou Aqui Janja Dilma dilma rousseff China
