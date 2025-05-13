Ao lado de Dilma, Janja se emociona durante estreia de 'Ainda Estou Aqui' na China

A primeira-dama Janja Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff se sentaram juntas na première de "Ainda Estou Aqui" em Pequim, em evento paralelo à visita de Estado, na noite de segunda (12). Antes, em breve pronunciamento, Janja afirmou que Dilma tornava a noite "ainda mais memorável".





"A presidenta Dilma viveu na pele os horrores da ditadura militar no Brasil", disse ela, com uma intérprete vertendo suas palavras. "Foi presa e torturada, assim como Rubens Paiva. Agradeço por ela ainda estar aqui e por ter marcado a história, como a primeira mulher a presidir o nosso país."

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Começando a chorar, a primeira-dama completou: "Peço licença para pedir para vocês uma salva de palmas à nossa coração valente".





O filme brasileiro, vencedor do Oscar de produção estrangeira neste ano, fez uma primeira exibição lotada no último dia 26, no festival de cinema da capital chinesa, e estará em cartaz a partir de sexta (16) em mais de 10 mil salas de cinema do país.





Na quinta (15), o filme chinês "Detetive Chinatown", segunda maior bilheteria deste ano na China, deve entrar em cartaz no Brasil, parte do esforço de intercâmbio cultural entre os dois países.



