Após 15 anos, jogador de vôlei italiano descobre que namorava 'fake' de Alessandra Ambrósio pela internet

O jogador de vôlei Roberto Cazzaniga, de 42 anos, acreditou por 15 anos que estava namorando à distância com a modelo brasileira Alessandra Ambrosio. Durante o tempo em que foi enganado, o jogador enviou cerca de 700 mil euros (o equivalente a R$ 4,3 milhões) para a namorada, que pedia ajuda financeira para tratar de supostos problemas de saúde.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Uma mulher, que alegava se chamar Maya, utilizava as fotos da modelo brasileira para se identificar. De acordo com o que relatou o jogador para o jornal Corriere Della Sera, o contato era apenas por telefone e sempre havia uma desculpa como doença ou trabalho que os impedia do encontro pessoalmente.





O golpe só foi descoberto porque os colegas de time de Cazzaniga estranharam o fato dele estar pedindo dinheiro emprestado para ajudar Maya. Os amigos e a família, então, decidiram agir e pediram a um programa de televisão que reunisse as provas da enganação e mostrasse ao jogador, que agora, segue de coração partido e endividado.





Continua depois da publicidade

CONTINUE LENDO: Golpe é conhecido como "catfish", entenda o que é para não cair em armadilha parecida