Asteroide classe Apolo se aproxima da Terra e poderá ser observado nesta terça

O asteroide 1994 PC1 passará a apenas a 1,98 milhão de quilômetros (km) da Terra nesta terça (18), de acordo com a agência aeroespacial norte-americana Nasa. Considerado um asteroide classe Apolo (aqueles que têm órbita próxima à Terra e que apresentam chance remota de colidir com o planeta), o bólido tem 1,1 km de extensão - praticamente o dobro do arranha-céu Empire State Building, por exemplo - e causaria estragos consideráveis caso estivesse em rota direta de colisão.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O asteroide, que é objeto de estudos de especialistas em defesa planetária há décadas, poderá ser observado nos céus a partir de 18h50, informou a Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos. Não será possível observar o fenômeno a olho nu. O Projeto Telescópio Virtual 2.0, criado por um observatório italiano, acompanhará ao vivo a trajetória do 1994 PC1.

Continua depois da publicidade