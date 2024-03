Astrônomos decifram segredos das explosões de supernova

Assim que recebeu a notificação da descoberta, apenas horas depois de ter ocorrido, o grupo de Avishay Gal-Yam, orientador de Zimmerman no Weizmann, solicitou tempo de observação no Telescópio Espacial Hubble, da Nasa.

Tudo começou em 19 de maio do ano passado, quando o astrônomo amador japonês Koichi Itagaki reportou a descoberta da SN 2023ixf –um ponto brilhante antes não observado na famosa Galáxia do Cata-Vento (também listada como NGC 5457 ou M101).

Elas intrigam os astrônomos há séculos. Imprevisíveis, as explosões de supernova ainda guardam muitos mistérios. Mas o véu de incertezas que cerca esses fascinantes objetos do zoológico cósmico ficou agora um pouco menos espesso.





Ninguém sabe quando uma supernova vai aparecer no céu, mas eles já tinham um programa destinado a observar, em luz ultravioleta, qualquer supernova que aparecesse, demandando uso prioritário quando a ocasião surgisse.





Não ajudou que a descoberta tenha ocorrido numa tarde de sexta-feira e o casamento de Zimmerman estivesse marcado para dali a dois dias. Cenas de astronomia explícita transcorreram nas horas e dias subsequentes, conforme o grupo colhia imagens e espectros da SN 2023ixf.

"É muito raro, como cientista, ter de agir tão depressa", disse Gal-Yam, em nota do Instituto Weizmann. "Tivemos muita sorte de ter esse programa rodando quando a supernova mais próxima em uma década explodiu na M101", contou Zimmerman à Folha.





O esforço valeu a pena. "Fomos capazes -pela primeira vez- de observar uma supernova enquanto sua luz estava emergindo do material circunstelar em que a estrela em explosão estava envolvida", diz Zimmerman.

"Já tivemos espectros de supernovas do Tipo II que foram observadas mais cedo, mas nunca no ultravioleta, já que isso exige um telescópio espacial como o Hubble para observar, pelo fato de a atmosfera absorver radiação ultravioleta."





Cabe aqui uma pausa para falar do que produz as supernovas, em particular as de Tipo II, como a estudada agora pelo grupo. Elas são o resultado da morte de estrelas de alta massa, muito mais parrudas que o Sol.

Quando o combustível nuclear que as alimenta está para terminar, elas se transformam em supergigantes vermelhas, astros bastante inchados com ventos estelares poderosos, que fazem com que o astro vá perdendo massa -literalmente soprando para longe suas camadas exteriores.