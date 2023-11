Aurora boreal rara colore céu de rosa na Itália

Uma aurora boreal coloriu de rosa o céu da boa parte da Itália na noite de domingo (5), em um evento raro nessa parte do planeta.





O fenômeno foi visto das 18h às 19h (horário local) em diversas localidades do pais, como as regiões de Trentino-Alto Ádige e Vêneto, especialmente na cordilheira das Dolomitas.

Entretanto, ainda há relatos de visualização da aurora boreal ao longo da costa adriática da Itália e até na Puglia, no extremo-sul do país.





Em geral, este fenômeno é restrito a áreas próximas às zonas polares da Terra (no polo sul, aurora austral; no polo norte, aurora boreal), em que a interação entre o campo magnético do planeta e as partículas eletricamente carregadas emitidas pelos ventos solares é mais intensa.

No entanto, uma forte tempestade geomagnética permitiu que o fenômeno fosse visto em latitudes menores.





Conforme o físico italiano Mauro Messerotti, professor de meteorologia espacial na Universidade de Trieste, o campo magnético da Terra sofreu um forte estresse devido à interação com uma rajada de partículas no sábado (4), seguida de uma ainda mais intensa no domingo.





"Isso gerou uma tempestade geomagnética de classe G3 [em uma escala que vai de G1 a G5]", detalhou.





A aurora boreal ou austral é resultado da interação entre as partículas eletricamente carregadas emitidas pelos ventos solares com o campo magnético e os gases presentes na atmosfera terrestre, criando um espetáculo de formas luminosas no céu.