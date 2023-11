Avião decola do Egito com brasileiros resgatados de Gaza

O avião da Presidência da República do Brasil enviado ao Egito para repatriar brasileiros que estavam na Faixa de Gaza decolou do Cairo na manhã desta segunda-feira (13).





Ao todo, a aeronave VC-2 leva 32 passageiros, sendo 22 brasileiros e 10 familiares palestinos.

O grupo inclui 17 crianças, nove mulheres e seis homens, de acordo com o Palácio do Planalto.





O grupo saiu da Faixa de Gaza no último domingo (12), após semanas de negociações com autoridades de Israel e do Egito, e ainda fará escalas técnicas em Las Palmas, na Espanha, e em Recife antes de chegar a Brasília.





"Alguns brasileiros já têm destino certo porque têm familiares aqui, mas uma parcela significativa, quase metade, não tem onde ficar. O governo federal já preparou um local onde essas pessoas ficarão acolhidas no interior de São Paulo", explicou Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública.





Com isso, a Operação Voltando em Paz já resgatou 1.477 pessoas e 53 animais domésticos desde o início do conflito entre Israel e Hamas, em 7 de outubro.