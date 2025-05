Avião se acidenta e fica de ponta-cabeça ao pousar no Canadá; há ao menos 15 feridos

Um avião se acidentou e ficou de ponta-cabeça no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto, no Canadá, nesta segunda-feira (17). Equipes de resgate e a polícia foram acionados para a emergência, informou a CTV News, citando a polícia local.





Quinze pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, duas delas em estado grave, de acordo com paramédicos. Segundo a rede CBS News, citando a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês), todas as 80 pessoas a bordo foram retiradas da aeronave.





Imagens do avião, um Bombardier CRJ-900, de ponta-cabeça na pista indicam que as asas foram separadas da fuselagem. Ainda não está claro o que provocou o incidente.

O Aeroporto Pearson de Toronto afirmou estar ciente de um incidente envolvendo o avião da Delta, operado pela Endeavor Air, que chegava de Minneapolis, nos Estados Unidos, e que as equipes de emergência estavam respondendo à emergência.





Todos os passageiros e tripulantes foram contabilizados, disse o aeroporto em um comunicado no X. Representantes da Delta não responderam a um pedido de comentário da agência de notícias Reuters.

Depois de horas paralisado após o acidente, o aeroporto voltou a funcionar por volta das 17h (19h em Brasília), informou a administração do aeródromo.





O Conselho de Segurança do Transporte do Canadá, a agência independente que investiga acidentes aéreos no país, anunciou uma equipe de investigação para apurar as causas do incidente.

O episódio no Canadá ocorre após alguns outros acidentes recentes no continente no final de janeiro.

No dia 30, um helicóptero do Exército colidiu com um jato de passageiros em Washington, matando 67 pessoas. Eram 60 passageiros e 4 tripulantes a bordo da aeronave modelo CRJ-700; já o helicóptero, um Sikorsky H-60 Black Hawk pertencente ao Exército, carregava três soldados baseados em Fort Belvoir, na Virgínia, que faziam um voo de treinamento.

Com 67 mortos, a colisão aérea foi a pior a ocorrer na capital americana desde 13 de janeiro de 1982. Na ocasião, um avião da Air Florida bateu em uma ponte sobre o Potomac e caiu, matando 78 pessoas -74 estavam na aeronave, e as outras quatro, em automóveis que atravessavam a estrutura.





No dia seguinte, sete pessoas morreram quando um avião de transporte médico caiu na Filadélfia. Vídeos mostram a queda do avião bimotor, um Learjet 55, causando uma enorme bola de fogo e espalhando destroços sobre casas e veículos. Além das seis pessoas a bordo, o incidente matou uma pessoa que estava no chão e foi atingida por destroços, informou a prefeita da cidade Cherelle Parker em uma entrevista coletiva.

Já em fevereiro, outra colisão de dois aviões executivos na pista do aeroporto de Scottsdale, no Arizona, matou uma pessoa e feriu outras três. O trem de pouso de um Learjet 35A falhou, fazendo a aeronave sair da pista e colidir com um jato Gulfstream 200 que estava estacionado no local, segundo a FAA e autoridades locais.





Outro incidente ocorreu no Alasca, também em fevereiro. Um pequeno avião comercial com dez pessoas a bordo ficou desaparecido por horas. O sumiço desencadeou uma busca em meio a condições climáticas ruins em uma região remota.





A aeronave Cessna 208 Caravan, que transportava nove passageiros e o piloto, partiu por volta das 14h40 locais de Unalakleet (18h40 em Brasília). Às 15h20, porém, cerca de dez minutos antes do previsto para chegar em seu destino, Nome, o avião saiu do radar e perdeu contato por rádio com o controle de tráfego aéreo. Todas as dez pessoas a bordo morreram. A causa exata do acidente com o Cessna 208B Grand Caravan ainda não foi determinada, mas a principal suspeita inclui as condições climáticas adversas.





