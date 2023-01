Brasil candidata Belém, no Pará, para sede da cúpula climática mundial em 2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu a cidade de Belém, capital do Pará, como candidata do Brasil e da Amazônia para sediar a cúpula climática das Nações Unidas (ONU) em 2025, a COP30.





Essa intenção já havia sido antecipada pelo petista durante a COP27, no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh, em novembro passado, mas ainda havia dúvidas se o Brasil candidataria o Amazonas ou o Pará, os dos maiores estados da Floresta Amazônica.

"O Itamaraty formalizou Belém como cidade que está disputando a candidatura para realizar a COP30", diz o petista em um vídeo divulgado pelo governador do Pará, Helder Barbalho.





"Quero agradecer pelo gesto do governo federal. Belém e o estado do Pará estarão de portas abertas para debater a Amazônia, para discutir o clima no mundo e encontrar soluções", afirma o governador.

A candidatura faz parte do projeto de Lula de recolocar o Brasil em um papel de liderança nos debates sobre o clima, tema minimizado pelo governo de Jair Bolsonaro.





O país já poderia ter sediado a COP em 2019, mas o líder de extrema direita abriu mão de receber a cúpula climática.





A candidatura brasileira para a COP30 tem o apoio do presidente da França, Emmanuel Macron, que disse em novembro que esperava "ardentemente" ver o evento na Amazônia.