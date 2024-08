Brasileira morre após cair do 17º andar de um prédio no Vietnã

Uma brasileira de 30 anos morreu após cair do 17º andar de um prédio no Vietnã. Rosimeiry Franco, natural de Boa Vista (RR), morou por menos de um mês no país asiático. Ela foi encontrada sem roupas após cair de um prédio em Phuoc Thien Street, na cidade de Ho Chi Minh, na manhã do domingo (4), noite do sábado (3) no Brasil.



Prédio no qual Rosimeiry estava funcionava como "hospedagem". Ela e o namorado, que se mudaram da Irlanda, tinham feito um aluguel de curta temporada no edifício, que era residencial, segundo a imprensa local.

Namorado estava com Rosimeiry no apartamento quando ela caiu. Segundo os portais vietnamitas, o homem teria cidadania irlandesa e disse que dormia no momento do ocorrido. Após ser acordado, ele foi ouvido pela polícia.



Polícia investiga morte. O caso está sob investigação da polícia do distrito de Thu Duc. Em publicação nas redes sociais, familiares afirmam que não receberam atualizações sobre as investigações e que a barreira de linguagem e de horários dificulta no recebimento de informações sobre o caso.

Família recebe orientação da embaixada. Em publicação feita nas redes sociais, um irmão de Rosimeiry informou que a embaixada está em contato com a família para orientar sobre trâmites burocráticos no país.



Família tenta trazer corpo ao Brasil. Uma campanha de financiamento coletivo em nome dos irmãos da brasileira tenta arrecadar R$ 20 mil para os trâmites de traslado do corpo. Até a manhã desta quarta-feira (7), R$ 13,4 mil tinham sido levantados.

O UOL buscou o Itamaraty para saber se eles prestam assistência à família. O espaço será atualizado tão logo haja posicionamento.



BRASILEIRA MOROU POR SETE ANOS NA IRLANDA

Rosimeiry vivia em Limerick antes de ir para o Vietnã. Ela se mudou para a Irlanda no meio de 2017 e se estabeleceu no país, segundo mostram publicações nas redes sociais.



Brasileira usava o Instragram para compartilhar a experiência como viajante. Comunicativa, ela trabalhava com o marketing de uma agência de intercâmbio na Irlanda.



Despedida do país. Em 17 de julho, Rosimeiry publicou um vídeo de "despedida" da Irlanda nas redes sociais. "Quando você percebe que é hora de seguir seu coração e realizar mais um sonho", afirmou. Nos comentários, amigos desejaram sorte na nova jornada.



Última visita ao Brasil ocorreu em setembro de 2023. Rosimeiry desembarcou em Boa Vista e passou dois meses na terra natal até voltar para casa.