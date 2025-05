Brasileiros são resgatados após mais de três meses de tortura em Mianmar

Após mais de três meses mantidos reféns como vítimas de tráfico humano e submetidos a torturas em Mianmar, os brasileiros Luckas Viana dos Santos, 31, e Phelipe de Moura Ferreira, 26, foram resgatados, segundo informado por familiares.

Brasileiros fugiram no último fim de semana e foram resgatados por autoridades locais. Segundo familiares de ambos, eles conseguiram escapar do local onde eram mantidos reféns junto com um grupo de centenas de estrangeiros, também vítimas de tráfico humanos. Após a fuga, eles foram encontrados por agentes do DKBA (Exército Democrático Karen Budista), grupo armado de rebeldes dissidentes das Forças Armadas de Mianmar, que vive sob um regime ditatorial militar há quatro anos.