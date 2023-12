Buenos Aires tem panelaço durante pronunciamento de Milei

Rayssa Leal é prata no Mundial de skate street no Japão

Papa Francisco completa 87 anos com festa de aniversário no Vaticano

Além do panelaço, houve buzinaço. Após a fala do presidente, que durou 15 minutos, o movimento durou mais de meia hora.

Buenos Aires teve panelaços na noite desta quarta-feira (20) durante e após pronunciamento do presidente argentino Javier Milei, que anunciou o "megadecreto" para recuperação econômica do país. Os protestos foram registrados em vários bairros da capital argentina.

O presidente Lula (PT) disse nesta quarta-feira (20) que Flávio Dino ficará à frente do ministério da Justiça até 8 de janeiro, quando o governo realizará um ato com os demais poderes para marcar um ano dos ataques às instituições.

Lula chama Dino de 'comunista do bem' e diz que ele fica no governo até 8 de janeiro

Entre as mudanças, Milei anunciou a revogação da Lei do Aluguel. O objetivo é descomplicar o mercado imobiliário. O pronunciamento foi feito por um vídeo gravado na Sala Branca da Casa Rosada. O líder argentino estava acompanhado pelos ministros.





O presidente ainda revogou as leis regulam o abastecimento de produtos alimentícios e preços de produtos no comércio. Também determinou o fim da lei que impede privatizações e a preparação de estatais para serem vendidas ao setor privado.





Ele declarou que acabará com os limites às exportações. O novo presidente também afirmou que autorizará medidas para afrouxar as regulamentações, à medida que seu novo governo combate uma grave crise econômica.





Javier Milei prometeu atacar as causas do déficit fiscal. Disse ainda que vai colocar a Argentina no caminho para voltar a ser uma "potência mundial". "Estamos fazendo o máximo para tentar diminuir a crise que herdamos. Elaboramos um plano de estabilização de choque; uma política cambial e monetária que inclua o saneamento do Banco Central", declarou.