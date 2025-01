Buscas sobre como excluir redes da Meta crescem no Google

Após a Meta anunciar, na última terça-feira (7), um conjunto de mudanças em suas práticas de moderação de conteúdo, aumentaram as buscas nos EUA sobre como excluir contas nas redes sociais da empresa, como Facebook e Instagram, segundo dados do Google Trends.



O interesse atingiu o pico de buscas nesta segunda-feira (13) e continua em ascensão. "Como deletar permanentemente a conta do Facebook" e "como sair do Facebook" são algumas das pesquisas relacionadas à rede da Meta que cresceram nos últimos sete dias.

O mesmo efeito foi observado em outra rede. Nos EUA, aumentaram as buscas sobre como excluir também a conta no Threads.



Paralelamente, houve um crescimento nas buscas por alternativas ao Facebook, como as pesquisas por Bluesky, uma das plataformas que vêm ganhando popularidade desde que Elon Musk assumiu o Twitter e o renomeou como X.

A reação ocorre após o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciar mudanças que devem pôr um fim ao programa de checagem de fatos, criado em 2016, para conter a disseminação de desinformação em seus aplicativos.



Em vídeo publicado em sua conta no Instagram, Zuckerberg atacou "decisões secretas" de tribunais latino-americanos. Sem citar o STF explicitamente, ele disse que o governo americano precisa ajudar a combater o que está sendo feito pelo Judiciário na região.



COMO EXCLUIR AS CONTAS NAS REDES SOCIAIS DA META?

Facebook



Antes de excluir sua conta, é recomendável baixar suas informações pessoais, como fotos e histórico de bate-papo. Para isso, acesse as Configurações no seu perfil, vá para a aba Suas informações (no computador, essa opção está localizada na lateral esquerda) e clique em Baixar suas informações.

Para excluir definitivamente sua conta no Facebook, seja no computador ou no celular:



- Clique na sua foto de perfil

- Selecione Configurações e privacidade e, em seguida, clique em Configurações

- No canto superior esquerdo da tela, clique em Central de Contas

- Acesse a opção Dados pessoais

- Clique em Propriedade e controle da conta

- Escolha Desativação ou exclusão

A exclusão será efetivada apenas alguns dias após a solicitação. Caso você acesse sua conta durante esse período, o processo será cancelado.





Instagram

A mesma recomendação de baixar uma cópia das suas informações se aplica ao Instagram. Acesse o seu perfil e clique no ícone no canto superior direito, depois em Central de Contas. Toque em Suas informações e permissões. Clique em Baixar suas informações e depois em Baixar ou transferir informações.



Para excluir definitivamente sua conta no Instagram, o processo é semelhante ao do Facebook, seja pelo celular ou computador:

- Acesse o seu perfil e clique em Configurações

- Vá para Central de Contas e, em seguida, em Dados pessoais

- Clique em Propriedade e controle da conta e selecione Desativação ou exclusão

A exclusão pode levar até 90 dias para ser concluída.





Threads



- Clique em menu no canto inferior esquerdo e em Configurações

- Clique em Conta na parte superior e, depois, em Desativar ou excluir perfil

- Clique em Excluir perfil

- Siga as instruções e clique em Excluir perfil do Threads



A exclusão da rede não afetará sua conta no Instagram. No entanto, remover seu perfil no Instagram resultará na exclusão automática do seu perfil no Threads.