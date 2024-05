China lança missão inédita à Lua para coletar amostras do lado oculto

A China lançou nesta sexta-feira (3) a primeira missão de retorno de amostras do lado afastado da Lua. Os cientistas esperam que a recuperação de cerca de dois quilos de material lunar a ser feita pela missão Chang'e 6 ajude a investigar diversos mistérios relacionados ao satélite natural.







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O projeto também é mais uma demonstração da proficiência chinesa em alunissagens, em preparação para o envio de astronautas à Lua até o final da década. "A Chang'e 6 espera superar barreiras no desenho e controle de tecnologias para uma órbita retrógrada lunar [no sentido contrário à rotação do satélite], amostragem inteligente, tecnologias de decolagem e ascensão e retorno automático de amostras no lado afastado da Lua", disse Ge Ping, vice-diretor do Centro de Exploração Lunar e Engenharia Espacial da CNSA (agência espacial chinesa), em entrevista à rede estatal CCTV no último dia 27.



A decolagem do foguete Longa Marcha 5 a impulsionar a espaçonave aconteceu às 6h27 desta (pelo horário de Brasília), a partir do centro de lançamento de Wechang, na ilha de Hainan.

Publicidade



Composta de quatro componentes (um orbitador, um pousador, um módulo de ascensão e uma cápsula de reentrada) com massa total de 8,2 toneladas, a missão combina a herança de duas empreitadas anteriores: a Chang'e 4, que em 2019 se tornou a primeira espaçonave da história a pousar no hemisfério oculto lunar (face que nunca é vista a partir da Terra), e a Chang'e 5, que em 2020 se tornou a primeira missão de retorno de amostras lunares chinesa, com duração total de 23 dias. A Chang'e 6 pretende fazer mais e melhor, com uma duração total de cerca de 53 dias.



Em contraste com as missões robóticas de retorno de amostras conduzidas pela antiga União Soviética, todas as chinesas usam arquitetura mais complexa. Em vez de uma decolagem da cápsula da Lua direto para um retorno à Terra, o módulo de ascensão se encontra com uma nave-mãe em órbita lunar, e uma transferência automatizada das amostras é feita para a cápsula de retorno, antes da partida de volta para a Terra.

Publicidade



Com isso, o passo a passo lembra mais as missões tripuladas Apollo, que também envolviam esse reencontro em órbita lunar antes da volta à Terra. Há anos os observadores do programa chinês consideram a iniciativa excessivamente complexa como uma precursora de futuros voos tripulados.