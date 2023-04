Chinês fica de joelhos por 21 horas pedindo mais uma chance à ex-namorada

Um homem, que não foi identificado, passou a noite de joelhos, segurando um buquê de flores e tomando chuva do lado de fora do escritório da ex-namorada, pedindo para reatar o relacionamento. O caso ocorreu em Sichuan, no sudoeste da China, das 13h do dia 28 de março às 10h do dia 29, segundo o jornal South China Morning Post.





Os pedestres e a polícia tentaram fazê-lo parar, mas ele continuou acampando por 21 horas antes de desistir.

De acordo com o jornal, a ex-namorada do rapaz não estava no local durante o tempo que ele passou de joelhos.





Um homem chamado Li disse que "muitas" pessoas que passaram pelo local tentaram convencê-lo a sair. "Não é necessário continuar ajoelhado. A namorada não está disposta a aparecer, mas você ainda está aqui, perdendo a cara".





A polícia disse que recebeu relatos de transeuntes sobre o homem e também tentou persuadi-lo a deixar o local. "Ele disse que a namorada terminou com ele há alguns dias. Ele quer pedir perdão a ela e esperava que ela pudesse sair com ele novamente", disse um policial, que preferiu não se identificar.





Quando os policiais tentaram tirá-lo à força, o homem teria dito a eles: "É ilegal eu me ajoelhar aqui? Se não for ilegal, por favor, me deixe em paz".