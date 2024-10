Chuva de meteoros Oriônidas tem pico nesta segunda-feira; saiba como observar

A chuva de meteoros Oriônidas é um fenômeno astronômico que ocorre no mês de outubro. As Orionídeas são causadas pela poeira e o gelo deixados pelo cometa 1P/Halley. Além desta chuva, o cometa Halley também produz a chuva Eta Aquáridas, que ocorre no mês de maio. Quando a órbita da Terra cruza a de um cometa, estes fragmentos acabam entrando na atmosfera. Com o atrito com o ar, eles se incineram e tomam a aparência de uma estrela caindo.







As Orionídeas ficam ativas de 2 de outubro a 7 de novembro. No entanto, o pico ocorre em 21 de outubro quando o número médio de meteoros é de cerca de 20 por hora. Alguns aplicativos podem auxiliar no momento de encontrar a chuva de meteoros e a partir de que horário ela fica visível no céu. É possível observar tanto no Hemisfério Norte quanto no Hemisfério Sul.

Como eu encontro no ceú?





O ponto radiante das Orionídeas fica na constelação de Orion, localizada ao norte da estrela Betelgeuse, mas os meteoros pode ser observados em todo o céu. Eles são conhecidos por sua rapidez e brilho, podendo atingir velocidades de até 66 quilômetros por segundo.

De acordo com coordenador do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina), Miguel Fernando Moreno, este é o ponto de referência. Se olhar, parece que estão vindo daquela constelação, que é fácil de reconhecer porque é onde estão as Três Marias”, explica. Mas ele alerta que, quanto maior o campo de visão, maior a possibilidade de ver os meteoros caindo.





Além do ponto de referência para começar a observar, a fase da lua também ajuda. Isto porque, quanto menor a iluminação, mais fácil se torna a observação. "A lua é uma fonte de ‘poluição luminosa’. Na lua cheia, quase não conseguimos ver estrelas, devido à luminosidade. Como estamos saindo da lua nova, começando a crescente, ficamos toda a noite e madrugada sem ter a luz da lua para atrapalhar a observação."

O pico de atividade da chuva de meteoros ocorre entre meia-noite e o amanhecer em 21 de outubro. No entanto, o pico vai ocorrer ao lado da lua minguante, que estará brilhando na constelação de Touro, bem ao lado de Órion. A luz da lua vai ofuscar a observação. Por volta das 2h, o radiante da chuva atingirá o seu ponto mais alto no céu. Neste momento, você pode tentar observar o céu, caso esteja em um local escuro.





Moreno orienta a procurar o local mais escuro possível, entre as 3h e 4h, e evitar o uso de aparelhos celulares. "Os olhos têm de estar o mais acostumado possível à escuridão. As telas são emissoras de luminosidade e, mesmo na menor intensidade, atrapalham”, ensina.





Você pode usar o Stellarium, SkyView, Star Walk 2, Sky Tonight e Sky Safari, por exemplo, para fazer sua pesquisa sobre a chuva de meteoros e conseguir localizar de maneira mais fácil no céu. Boa observação!