Copernicus indica que 2024 deve se tornar o ano mais quente da história

Os dados do Copernicus indicam que as temperaturas estiveram superiores à média em vários pontos do globo no mês passado. Na Europa, os termômetros ficaram acima do normal em boa parte do leste e do nordeste do continente.



As cifras também estiveram mais elevadas do que a média no Canadá, no centro e no oeste dos Estados Unidos, na América do Sul, no nordeste da África, na China e no Japão.

Embora áreas do oceano Pacífico tenham apresentado temperaturas abaixo da média, sinalizando o desenvolvimento do fenômeno climático La Niña, os valores médios de temperatura na superfície dos oceanos "permaneceram excepcionalmente altos em muitas regiões".



Os pesquisadores europeus identificaram também alterações na média de chuvas em vários pontos do planeta. O mês passado foi de precipitação acima do normal em grande parte da Europa central e oriental, onde a tempestade Boris causou inundações e estragos. Setembro foi também mais úmido em várias regiões, incluindo a América do Norte, atingida pelo furacão Helene, além o extremo sul do Brasil.



"Setembro de 2024 foi o segundo mais quente globalmente e para a Europa. Os eventos de chuvas extremas deste mês, algo que estamos observando com cada vez mais frequência, foram agravados por uma atmosfera mais quente, levando a chuvas mais intensas, com volumes equivalentes a meses de precipitação caindo em apenas alguns dias", disse Samantha Burgess, diretora-adjunta do Serviço de Mudança Climática do Copernicus.



A cientista voltou a enfatizar a necessidade de reduzir as emissões de gases causadores de efeito estufa para frear o aquecimento do planeta.



"O risco de chuvas extremas continuará a aumentar com o aumento das temperaturas. Quanto mais cedo alcançarmos emissões líquidas zero, mais cedo poderemos mitigar esse risco", completou.



A situação oposta também ocorreu, com várias zonas tendo menos precipitações do que a média histórica. Isso aconteceu em diversas áreas da Europa, incluindo a Irlanda e o norte do Reino Unido, além da Península Ibérica, que foi castigada por vários incêndios florestais.



Condições mais secas do que a média também foram registradas "na maior parte da América do Sul", onde também favoreceram as queimadas, inclusive no Brasil.