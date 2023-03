Cúpula de países latino-americanos contra a inflação ocorre no começo de abril

O ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, comandou uma reunião ministerial latino-americana em preparação para uma cúpula que será realizada em 5 de abril. No evento, os presidentes de 11 nações discutirão a possibilidade de desenvolver um plano de ação para combater a inflação na América Latina.





A reunião agendada para 5 de abril "incluirá a identificação dos mecanismos de importação e exportação dos vários países participantes e a lista de produtos exportáveis, bem como serviços no setor alimentar e necessidades básicas que podem estar no centro do comércio, com a cooperação também do setor privado e organizações internacionais especializadas”.





No encontro virtual de hoje (28), as partes concordaram em trabalhar em um projeto para alcançar trocas imediatas de bens e serviços essenciais, com base na flexibilidade tarifária e desregulamentação técnica e administrativa, bem como estabelecer mecanismos que, a médio prazo, permitem à região criar a sua própria autonomia alimentar.