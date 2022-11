Democratas garantem maioria no Senado dos Estados Unidos

O Partido Democrata, do presidente Joe Biden, superou os prognósticos negativos e assegurou a maioria no Senado.





Com a vitória de Catherine Cortez Masto em Nevada, a legenda progressista já tem pelo menos 50 dos 100 assentos no Senado, contra 49 do Partido Republicano.

Ainda há uma vaga em disputa na Georgia, que será definida em um segundo turno entre o democrata Raphael Warnock (49,4%) e o republicano Herschel Walker (48,5%) em 6 de dezembro.





No entanto, mesmo em caso de vitória de Walker, o voto de desempate no Senado seria da vice-presidente Kamala Harris.

Já o placar na Câmara dos Representantes está em 212 a 204 para os republicanos, segundo o New York Times, com mais 19 vagas em aberto - para ter maioria, um partido precisa garantir pelo menos 218 cadeiras.





A tendência é de que os republicanos assumam o controle da Câmara, mas as projeções antes das eleições de 8 de novembro apontavam uma vitória conservadora também no Senado, capitaneada por candidatos pró-Trump, o que não aconteceu.





"Vimos a resiliência da democracia dos EUA e a derrota dos negacionistas e da violência", disse Biden nesta segunda (14), após uma reunião com o mandatário da China, Xi Jinping, na Indonésia.