Eclipse conhecido como 'Lua de sangue' ocorre na madrugada desta sexta

Na madrugada de quinta para sexta-feira (19) ocorre um fenômeno que todos ficam curiosos e com expectativas para ver: um eclipse lunar. Mesmo que não seja um eclipse total, quando a lua fica inteira encoberta, o fenômeno ainda vai ocorrer de forma parcial, mais precisamente com 97% do disco lunar encoberto pela sombra da Terra.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O eclipse parcial começa por volta das 4h19 no horário de Brasília e deve durar até às 7h47, um pouco mais de 3h, com pico maior às 06h02. Como o dia nasce por volta das 5h20 aqui no Brasil, a lua já vai estar baixa no nosso horizonte Oeste e não será possível observá-la por muito tempo.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Em Londrina, está previsto para o Sol nascer às 5h32, então, quem sabe, os londrinenses serão contemplados com mais uns minutinhos de apreciação.





O que é um eclipse lunar? - “Os eclipses lunares ocorrem quando temos um alinhamento Lua, Terra e Sol, com nosso satélite penetrando no cone de sombra que a Terra projeta no espaço”, explica Miguel Fernando Moreno, coordenador do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina).





Isso quer dizer que, quando esses astros estão alinhados, a lua fica coberta pela sombra da Terra, ocasionando o fenômeno.

Continua depois da publicidade





Continue lendo em Folha de Londrina.