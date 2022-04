Eclipse solar deste sábado só será visto em regiões remotas do planeta

Poucos verão com os próprios olhos, mas muitos poderão acompanhar, na página do Observatório Nacional no YouTube, o eclipse solar visível em regiões remotas do planeta. O evento astronômico será na tarde deste sábado (30).

O fenômeno poderá ser observado por quem estiver no extremo sul da América do Sul, onde o eclipse será mais intenso, abrangendo entre 40% e 54% do disco do Sol. Segundo o Observatório Nacional, o eclipse também poderá ser visto em partes da Antártica e na região sul dos oceanos Pacífico e Atlântico.

Este é o primeiro de dois eclipses solares previstos para este ano – nenhum deles será observável no Brasil. Ele terá início às 15h45.





A retransmissão do Observatório Nacional, terá início um pouco mais cedo, às 15h. Nela, os amantes da astronomia terão muitas atrações, promete a astrônoma Josina Nascimento.





Além de explicar como ocorrem os eclipses, o Observatório disponibilizará imagens de outro fenômeno solar, visto a partir de Marte. “São imagens obtidas do ponto de vista marciano, flagradas pelo rover Perseverance, que está em Marte. O vídeo mostra o momento em que a lua Fobos passou em frente ao Sol. É imperdível”, disse à Agência Brasil a astrônoma.