Entenda o que é a Otan, qual seu objetivo e por que a Rússia não quer a Ucrânia no bloco

Entenda o que é a Otan, qual o objetivo do grupo e por que ela é central para explicar o conflito no leste europeu.

A Rússia invadiu a Ucrânia nesta quinta-feira (24) após meses de tensão depois de posicionar mais de 100 mil soldados na fronteira com o país. Desde novembro, Moscou ameaçava tomar "ações militares" caso a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), aliança militar ocidental, não se comprometesse a vetar a adesão da Ucrânia ao bloco -o que não ocorreu.

O QUE É A OTAN





Sigla para Organização do Tratado do Atlântico Norte, é uma aliança militar comandada pelas potências do Ocidente. Foi criada em 1949, durante a Guerra Fria, a princípio com 12 países, como uma frente militar contra a União Soviética -que lançou sua própria versão comunista, o Pacto de Varsóvia, seis anos depois. Com o fim do bloco comunista, em 1991, a aliança atuou em conflitos como as guerras da Bósnia, do Kosovo e do Afeganistão.





A principal vantagem de fazer parte da aliança está no artigo 5º do tratado, o princípio da defesa coletiva, que garante proteção militar a qualquer país do bloco -na prática, países com infraestrutura menos organizada podem receber a proteção de potências militares como os Estados Unidos.

