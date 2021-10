EUA vão retirar restrições a visitantes estrangeiros vacinados a partir de 8 de novembro

Turistas estrangeiros completamente vacinados contra a Covid-19 poderão entrar nos Estados Unidos sem restrições a partir de 8 de novembro, anunciou nesta sexta-feira (15) o governo americano.

No início deste mês, o O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA já havia dito que aceitaria estrangeiros vacinados com uma das seis vacinas aprovadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) contra a Covid-19. A Coronavac se inclui nessa lista.





A Casa Branca já havia anunciado na terça (12) que no começo de novembro acabaria com as regras destinadas à entrada por meio de fronteiras terrestres e por ferry dos estrangeiros que vêm do Canadá e do México.





Visitantes que ainda não se imunizaram continuarão a ser barrados nas divisas terrestres por México ou Canadá, que em 9 de agosto voltou a autorizar a entrada de americanos para viagens não essenciais.





Quem quiser entrar nos EUA por meio de voos terá de mostrar certificado de vacinação antes de embarcar, além de um teste de Covid com resultado negativo, exigência que não será requisitada a quem entrar por via terrestre.