Foguete da SpaceX lança de uma vez só duas missões privadas à Lua

O lançador fez seu serviço com a costumeira eficiência e colocou em uma órbita elíptica ao redor da Terra as duas espaçonaves: primeiro a carga principal, o módulo Blue Ghost da empresa americana Firefly Aerospace, e depois a secundária, o módulo Resilience, da companhia japonesa ispace.

BLUE GHOST 1





A missão inaugural da Firefly, batizada de Ghost Riders in the Sky (uma referência a uma canção country), faz parte do programa de transporte comercial de cargas lunares da Nasa. A agência espacial americana decidiu substituir missões robóticas próprias à Lua por contratos de "carreto" feitos pela iniciativa privada.





Até agora, duas missões americanas nesses moldes já foram executadas, no ano passado: a Peregrine, da Astrobotic, que fracassou ainda na partida da Terra, por causa de uma ruptura de um tanque de propelente, e a Odysseus, da Intuitive Machines, que realizou o primeiro pouso privado bem-sucedido na Lua, em 22 de fevereiro. Na soma, 50% de aproveitamento. O módulo Blue Ghost vai mudar essa estatística. Mas não tão já.





O plano da Firefly é realizar com ele uma jornada gradual de 45 dias até a Lua, primeiro aumentando a órbita ao redor da Terra, depois sendo capturado pela gravidade lunar e reduzindo a órbita até a manobra para o pouso, no comecinho de março, na região do Mare Crisium, no lado próximo da Lua.





Ele levará dez experimentos com transporte financiado pela Nasa, equipamentos originários de centros da agência, empresas e universidades. Em caso de alunissagem bem-sucedida, eles devem operar no solo lunar por cerca de 14 dias (tempo que dura o período diurno na superfície da Lua). Equipado com painéis solares, ele deve operar apenas umas poucas horas na noite lunar, antes de encerrar suas atividades.





RESILIENCE





A missão da empresa japonesa ispace que voou como carga secundária no Falcon 9 é designada simplesmente como M2. Ela traz toda a herança tecnológica do primeiro módulo de pouso de modelo Hakuto-R, que foi lançado em dezembro de 2022 e realizou uma longa missão espacial de 135 dias, antes de uma tentativa frustrada de alunissagem em 25 de abril de 2023.





Naquela ocasião, a espaçonave fora bem-sucedida até poucos segundos antes do pouso, quando o contato foi perdido. A investigação pós-missão revelou que o módulo foi perdido por falta de combustível, por uma falha no computador de bordo, que ignorou os dados do altímetro e interpretou erradamente a altitude. Com isso, a M1 terminou com o Hakuto-R se espatifando com o solo lunar.





Ainda assim, a companhia havia cumprido 8 dos 10 objetivos da missão, faltando apenas a conclusão da sequência de pouso e o funcionamento em solo. São essas duas novas metas que a ispace espera realizar, tornando-se uma das primeiras companhias do mundo, e a primeira não americana, a pousar na Lua.





A espera, contudo, será longa. A exemplo da M1, a M2 também fará uma trajeto mais longo, operando por 4 a 5 meses no espaço antes de tentar descer no Mare Frigoris, também no hemisfério próximo lunar.





O módulo de pouso, dessa vez batizado de Resilience, levará seis cargas úteis contratadas para transporte ao solo lunar: três experimentos científicos, uma placa comemorativa, um modelo de casa feito pelo artista sueco Mikael Genberg e um microrrover, chamado Tenacious. Também está a bordo um disco de memória da Unesco, órgão das Nações Unidas voltado para a ciência, a cultura e a educação), com conteúdo concentrado na diversidade linguística e cultural.