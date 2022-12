Governo venezuelano entrega presentes inspirados em Maduro durante o Natal; veja o vídeo

O governo venezuelano de Nicolás Maduro entregou, neste domingo de Natal (25), 13 milhões de brinquedos às crianças do país. No entanto, o que chamou a atenção foram as versões do atual presidente e da primeira-dama como super-herói e super-heroína confeccionadas pelo próprio governo e entregues à população.





O Super Bigode, como é chamado o personagem, faz alusão a Maduro e foi inspirado no desenho exibido pela TV estatal da Venezuela, que mostra um super-herói com punho de aço que combate os países inimigos.

A vice-presidente do país, Delcy Rodríguez, compartilhou o vídeo da benfeitoria no Twitter com uma mensagem: "Neste Natal, quase 13 milhões de brinquedos estão sendo entregues pelo governo bolivariano às nossas crianças. Outro gesto de amor profundo do presidente Nicolás Maduro para o nosso povo. Juntos seguimos defendendo a paz, a prosperidade e o futuro da nossa amada Venezuela!".





A ação não foi bem vista por todos. Na publicação, muitos internautas criticaram a medida. "Esses bonecos asquerosos, pagos com dinheiro público, que mostram o casal de usurpadores Maduro-Flores e que são entregue como presente a crianças venezuelanas neste Natal, refletem a corrupção desta ditadura", comentou um internauta. "É que ninguém come brinquedos. Pague um salário digno que a gente se encarrega de dar aos nossos filhos os brinquedos", comentou outro.

A Venezuela ainda segue tentando amenizar os efeitos da pior crise de sua história. Após anos tendo uma das moedas mais desvalorizadas do mundo, o país latino parece se recuperar aos poucos. Em 2022, o país registrou crescimento de 12%, de acordo com a Cepal (Comissão Econômica para América Latina e o Caribe). Já o bolívar venezuelano segue se valorizando, já valendo, na cotação atual, R$ 0,31.