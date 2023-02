Ovnis acirram tensão entre Estados Unidos e China

A China, por sua vez, informou que avistou um ovni na costa leste do país no último sábado (11).

Segundo o governo de Joe Biden, em parceria com o Canadá, os destroços que caíram na costa oeste canadense e no Lago Huron serão recuperados e analisados. Já o que caiu no Alasca tem um resgate muito mais difícil.





Washington e Pequim negam que são os produtores dos equipamentos que, ao que tudo indica, estão abrindo uma nova fase de espionagem entre as nações. Conforme o Pentágono, houve comunicações oficiais sobre o assunto, sem dar mais detalhes.





Os governos ainda negaram que os ovnis sejam equipamentos extraterrestres. No entanto, a situação ainda traz mais perguntas do que respostas sobre o que são esses objetos e quais os reais motivos de seus usos.





"Não vou categorizar isso como balões. Nós os chamamos de objetos por um motivo. Não posso também categorizar como eles ficam no ar, pode ter um grande balão de ar dentro da estrutura ou existir um sistema de propulsão. Mas, claramente, eles são capazes de ficar estáveis no ar", disse em coletiva o comandante do Comando de Defesa Aérea do Norte dos EUA, general Glen VanHerck.