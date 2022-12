Guerra na Ucrânia matou mais de 6,8 mil civis

A guerra na Ucrânia já matou 6.884 civis desde 24 de fevereiro, mas o número real deve ser "consideravelmente superior", informa um relatório da Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (Acnudh) nesta quarta-feira (28).





O documento aponta que foram mortos 2.719 homens, 1.832 mulheres, 175 meninos e 216 meninas. Outras 38 crianças e 1904 adultos são contabilizados, mas o sexo é desconhecido.

A maior parte das vítimas está no Donbass, nas regiões de Donetsk e Lugansk, que conta com grupos separatistas em guerra com Kiev desde 2014. Ali, foram 4.052 vítimas da guerra.





No entanto, a Acnudh destaca que os números reais do conflito devem ser superiores porque "as informações de áreas nas quais houve intensas hostilidades estão atrasadas e muitos relatórios ainda estão aguardando confirmação". Ainda conforme a agência da ONU, a maioria das mortes dos civis "foram provocadas por uso de arma explosiva com grande área de impacto".

Nesta quarta-feira, novamente, todo o território ucraniano está sob alerta de ataque aéreo por conta do uso de mísseis russos.





Além disso, conforme o portal "Unian", um dos piores bombardeios da Rússia ocorre na parte oriental da cidade de Kharkiv, a segunda maior da Ucrânia, e na região homônima.

"Kharkiv está sob ataque. Peço a todos que permaneçam nos refúgios e que observem as medidas de precaução", pediu o prefeito, Igor Terekhov, em mensagem via Telegram. Com o mesmo tom, o chefe militar regional, Oleg Sinegubov, também postou na rede social e solicitou que os moradores "não ignorem" os alertas.