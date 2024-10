Hackers invadem aspiradores-robô e usam câmera para espionar vítimas

Hackers invadiram o sistema de vários aspiradores-robô nos Estados Unidos para espionar famílias. Eles usaram uma falha de segurança que dava acesso à câmera do dispositivo.





Criminosos assumiam o controle de câmeras e alto-falantes para observar as vítimas que tinham o modelo Deebot X2s, da Ecovacs. Na época, a empresa informou aos clientes que investigava um ataque cibernético.

Algumas vítimas ouviram xingamentos racistas. "Tive a impressão de que era uma criança ou um adolescente falando", contou o advogado Daniel Swenson, que mora em Minnesota, ao site ABC. "Talvez eles estivessem apenas pulando de dispositivo em dispositivo, mexendo com as famílias".





Swenson diz que temeu pela privacidade da família porque o robô ficava próximo ao banheiro da casa. "Nossos filhos mais novos tomam banho lá. Eu só pensei no robô pegando as crianças ou até eu sem roupa". O aspirador da família agora foi desligado e fica na garagem.

Outro morador diz que o aspirador começou a perseguir seu cachorro na casa deles, em Los Angeles. Dias depois, um morador de El Paso, no Texas, contou que o robô gritava ofensas racistas contra ele.





Todos os casos foram relatados em maio deste ano. A Ecovacs não informou quantos dispositivos foram hackeados no total.





Pesquisadores de segurança relataram as brechas de segurança à empresa seis meses antes do ocorrido, segundo o site ABC. A falha mais grave foi encontrada no conector Bluetooth, que permitia acesso total ao Deebot X2s a mais de 100 metros de distância.





À imprensa, a Ecovacs diz que fez uma investigação após os relatos, mas não encontrou nenhuma evidência de violação dos sistemas da Ecovacs.