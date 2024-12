Homem que atropelou e matou 35 pessoas na China é condenado à morte

O motorista que havia atropelado uma multidão no mês passado na cidade de Zhuhai, no sul da China, matando 35 pessoas e ferindo ao menos 43, foi condenado à morte nesta sexta-feira (27), informou a agência de notícias Xinhua.





Em 11 de novembro, Fan Weiqiu, 62, insatisfeito com a divisão de bens em seu divórcio, "deliberadamente dirigiu contra a multidão para extravasar sua raiva", afirmou a corte que o condenou.

O veículo de Fan atingiu pessoas que estavam se exercitando em frente a um centro esportivo. O homem fora preso após tentar se matar com uma faca, disse a polícia na ocasião.

Durante o julgamento público, o réu admitiu sua culpa perante os familiares das vítimas.

O tribunal declarou que os motivos do réu "eram extremamente vis, a natureza do crime, particularmente hedionda, e as consequências, especialmente graves, representando danos significativos à sociedade".

Ainda segundo a corte, Fan Weiqiu "decidiu descontar sua indignação" por "seu casamento desfeito e suas frustrações pessoais", disse a televisão estatal chinesa CCTV.





A China sofreu vários incidentes com vítimas neste ano, desde esfaqueamentos a atropelamentos, lançando dúvidas sobre sua reputação em termos de segurança pública.

Analistas associaram o aumento dos incidentes à insatisfação e ao desespero crescentes provocados pela desaceleração da economia nacional e estratificação da sociedade chinesa.





Outro motorista que, em 19 de novembro, atropelou estudantes em uma escola de Changde, no sul da China, recebeu uma sentença de morte com um período de suspensão de dois anos, segundo a CCTV. Ou seja, a depender do comportamento do homem nesse intervalo, sua pena poderá ser reduzida.





