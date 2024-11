Homem que nasceu no dia do naufrágio do Titanic morre aos 112 anos

O homem mais velho do mundo, de acordo com o livro dos recordes Guinness, morreu aos 112 anos, no Reino Unido, na segunda-feira (25).





John Tinniswood morava em uma casa de repouso e fez aniversário em 26 de agosto. Ele assumiu o posto após a morte de Juan Vicente Pérez Mora, que morreu em abril aos 114 anos.





Na ocasião de conquista do recorde, ele afirmou que a longevidade é "pura sorte" e que não fazia nada de especial. Seu prato de comida preferido, inclusive, era peixe com batatas fritas.





Tinniswood trabalhou como contador e ex-funcionário dos correios e nasceu no mesmo dia em que o Titanic afundou.